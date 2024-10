Peritos da Polícia Civil confirmam que laudo de Marçal contra Boulos é falso

Uma força-tarefa foi reunida para examinar o documento e os peritos concluíram pela evidente falsificação do laudo; Justiça Eleitoral determinou à PF que instaurasse inquérito policial para investigar o caso

RAUL LUCIANO/LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marçal publicou nas redes sociais na noite desta sexta (4) um documento que alega ser um laudo com suposto uso de cocaína por Boulos



O Palácio dos Bandeirantes recebeu a informação do Instituto de Criminalística da Polícia Civil que o laudo apresentado por Pablo Marçal (PRTB) contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL) é falso. Desde a madrugada deste sábado (5), uma força-tarefa foi reunida para examinar o documento e os peritos concluíram pela evidente falsificação do laudo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi informado sobre o resultado do exame, que deve ser anunciado em breve.

A Justiça Eleitoral determinou à Polícia Federal que instaurasse inquérito policial para investigar o caso. Em tese, Marçal teria cometido quatro crimes. O primeiro deles é divulgar fatos inverídicos em relação a partidos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado (pena de 2 meses a 1 ano); difamar alguém na propaganda eleitoral de caráter ofensivo (pena de 3 meses a 1 ano); falsificar documento particular para fins eleitorais (pena de até 5 anos de cadeia); e fazer uso de qualquer documento falsificado para fins eleitorais (pena de até 5 anos de cadeia).