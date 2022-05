Pesquisa Genial/Quaest: Haddad lidera disputa em SP com 30%; França tem 17%

Ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas aparece em terceiro lugar, seguido pelo governador Rodrigo Garcia

Roberto Casemiro/Marcelo Gonçalves/Estadão Conteúdo Haddad e França lideram a disputa pelo governo de SP



A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12, mostra Fernando Haddad (PT) à frente da disputa pelo governo de São Paulo, com 30% das intenções de voto. Márcio França (PSB) aparece em segundo lugar, com 17%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 10%. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), aparece com 5%. Delício Ramuth (PSD), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU) e Abraham Weintraub (PMB) têm 1% cada. Os que não sabem ou não responderam são 19%, e os indecisos, 14%.

Haddad lidera com folga em todos os cenários simulados pela pesquisa. O levantamento aponta que o petista herdaria a maioria dos votos de França caso o adversário abra mão da candidatura. PT e PSB negociam para que apenas um deles dispute o cargo. Neste cenário, o ex-prefeito chega a 37%, seguido por Tarcísio, com 12%, e Garcia, com 8%. No entanto, grande parte dos eleitores ainda não tem certeza da escolha do candidato. Pelo menos 63% dos entrevistados responderam que podem mudar o voto. Os que têm certeza são 36%. A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.640 pessoas entre 6 e 9 de maio. A margem de erro é de 2,4% e o índice de confiança é de 95%.