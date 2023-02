Pesquisa mostra como está a corrida para a Prefeitura de São Paulo; confira quem lidera

Instituto Paraná projetou três cenários para as eleições na capital paulista, que serão realizadas em outubro do ano que vem

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 28, o cenário eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Em outubro do próximo ano, serrão realizadas eleições municipais em todo o Brasil. A 20 meses das eleições, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) lidera a corrida em todos os cenários. O psolista foi o segundo colocado no pleito de 2020, perdendo para Bruno Covas (PSDB). O tucano, que já se tratava de um câncer durante as eleições, morreu em maio de 2021 e deixou a cadeira para Ricardo Nunes, do MDB.

No primeiro cenário estimulado, Boulos aparece em primeiro, com 26,3% das intenções de voto. A diferença para José Luiz Datena, o segundo colocado, é pequena, de apenas 2 pontos percentuais. Também foram lembrados Rodrigo Garcia (PSDB), com 8,5%, Ricardo Nunes (MDB), com 7,9%, Ricardo Salles (PL), 4,8%, Tabata Amaral (PSB), 3,9%, Kim Kataguiri (União Brasil), 3,3%, e Vinicius Poit (Novo), 1,6%. Datena cogitou concorrer ao Senado nas eleições de 2022, mas desistiu em cima da hora.

A vantagem de Boulos é mais confortável no segundo cenário, no qual Datena não aparece. Ele soma 32% contra 19,1% do também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os dois foram os parlamentares mais bem votados em São Paulo na corrida para a Câmara em 2022. Ao contrário do esquerdista, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nunca disputou as eleições municipais. No terceiro e último cenário, o político do PSOL disputaria o segundo turno contra Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia ou Ricardo Salles (veja o gráfico abaixo). Os três aparecem empatados, de acordo com a margem de erro (3,1 pontos percentuais). Eduardo e Datena foram excluídos desta configuração.

A pesquisa ainda trouxe os índices de avaliação da administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB). No total, a gestão do emedebista é aprovada por 53,3% e desaprovada por 36,6%. Dos entrevistados, 10,2% não sabem opinar. Segundo o levantamento, 62,4% dos paulistanos consideram a administração atual regular, ruim ou péssima, enquanto 32,3% avaliam como ótima ou boa.

