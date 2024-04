Pesquisa Quaest mostra avaliações de SP, MG, PR e GO sobre governo Lula

Instituto ouviu eleitores com 16 anos ou mais nos quatro Estados, entre os dias 4 e 7 de abril; levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa revelou os índices de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em quatro estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás



Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (11) pela Quaest revelou os índices de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em quatro estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Realizada entre os dias 4 e 7 de abril e encomendada pela Genial Investimentos, a pesquisa ouviu eleitores com 16 anos ou mais. Os resultados indicam que o governo teve maior índice de aprovação entre os paulistas e mineiros, enquanto no Paraná e em Goiás a gestão a avaliação foi negativa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em São Paulo, 50% dos 1.656 eleitores entrevistados aprovaram o governo, enquanto 48% desaprovaram. Em Minas Gerais, dos 1.506 mineiros ouvidos, 52% aprovaram e 47% desaprovaram o governo. No Paraná, estado com menor número de entrevistados, 44% aprovaram e 54% desaprovaram o governo. Já em Goiás, 49% aprovaram e 50% desaprovaram.