PF apreende pepita de ouro de 39 gramas com Valdemar Costa Neto

Posse da pepita configura o crime como ‘usurpação de mineral’ e é inafiançável

Reproudção/Twitter/@fabiowoficial Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante nesta quinta-feira 8



O Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira, 8, uma pepita de ouro ilegal em endereço do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Tempus Veritais. A posse da pepita configura o crime como usurpação de mineral e é inafiançável, o que, conforme apurado pelo repórter André Anelli, da Jovem Pan, fará com que Valdemar ao sair da sede da PF e seja levado a superintendência, onde vai ficar preso. A PF apura a origem se a pepita, que pesa 38,18 gramas e como 95,26% de grau de pureza, foi extraída ilegalmente em uma reserva indígena.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como mostrou a reportagem da Jovem Pan, Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante nesta quinta pelo porte ilegal de arma. O presidente do PL está entre os alvos da Operação Tempus Veritatis, que investiga organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os mandados contra o presidente do partido de Jair Bolsonaro (PL) eram de busca e apreensão. Contudo, ao constatar a arma ilegal, os agentes deram voz de prisão em flagrante.