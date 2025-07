PF conclui perícia em pen drive encontrado no banheiro de Bolsonaro

Dispositivo estava em gaveta do cômodo, mas ex-presidente diz desconhecer conteúdo; laudo será entregue na segunda-feira à investigação

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Movimentação de policiais na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro



A Polícia Federal finalizou a perícia no pen drive encontrado durante operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada na manhã desta sexta-feira (18). O dispositivo estava escondido em uma gaveta no banheiro e foi encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística para análise. O laudo pericial será entregue à investigação na próxima segunda-feira (21).

Durante entrevista após a operação, Bolsonaro afirmou que “nunca abriu um pen drive” e declarou desconhecer o conteúdo armazenado no equipamento. Além do pen drive, a PF apreendeu outros materiais na casa do ex-presidente, incluindo seu celular e uma cópia da petição apresentada pela plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nos Estados Unidos.

Segundo a corporação, foram encontrados ainda US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie na residência. A operação também cumpriu mandados de busca no escritório político do ex-presidente, localizado na sede do PL em Brasília.

Na mesma manhã, Bolsonaro foi conduzido à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde recebeu uma tornozeleira eletrônica. A partir de agora, ele está sujeito a medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, como o recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 7h, a proibição de uso das redes sociais, restrição de contato com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além da proibição de se aproximar de embaixadas ou manter comunicação com embaixadores e autoridades estrangeiras.