PF cumpre três mandados em Barueri contra financiadores e incitadores dos atos de 8/1

Identidade dos suspeitos não foram divulgadas e são relativas à fase anterior da Operação Lesa Pátria

Foto/Reprodução: Polícia Federal PF investiga envolvidos nos atos do dia 8/1/23



A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, 24, três novos mandados de busca e apreensão referentes à Operação Lesa Pátria, que investiga incitadores e financiadores dos atos antidemocráticos, ocorridos com a depredação da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Estes mandados foram cumpridos na cidade de Barueri, em São Paulo, e são um complemento da 23ª fase da investigação, pois está na 24ª fase, que na última quinta-feira, 18, teve como um dos alvos o deputado federal, Carlos Jordy (PL-RJ). Segundo a PF, a data de hoje foi escolhida por “conveniência investigativa” e os fatos analisados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Até o momento da publicação desta matéria, não foram divulgados os nomes dos suspeitos.