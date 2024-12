PF diz que fugitivos de atos golpistas de 8 de janeiro escaparam para o Peru

Informações foram repassadas pela Interpol, que recebeu os dados de autoridades peruanas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Um dos fugitivos entrou no país pela Bolívia, enquanto os outros três ingressaram pelo Chile



A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal que quatro brasileiros, acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, conseguiram escapar para o Peru. As informações foram repassadas pela Interpol, que recebeu os dados de autoridades peruanas. Um dos fugitivos entrou no país pela Bolívia, enquanto os outros três ingressaram pelo Chile. Eles fazem parte de um grupo maior de 61 brasileiros que se refugiaram na Argentina para evitar processos judiciais relacionados a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esses quatro indivíduos chegaram ao Peru em novembro deste ano e enfrentam ações penais no STF, sob a supervisão do ministro Alexandre de Moraes, que já havia solicitado a extradição dos brasileiros que se encontram na Argentina.

Entre os fugitivos, dois já foram condenados: um a 2 anos e 5 meses por associação criminosa e outro a 13 anos e 6 meses por golpe de Estado e associação criminosa. O governo argentino, por sua vez, enviou ao Brasil uma lista contendo aproximadamente 60 nomes de pessoas que são procuradas pela Justiça brasileira. A Polícia Federal, em resposta, elaborou um pedido de extradição que foi aceito pelo ministro Moraes. As negociações para a extradição estão sendo coordenadas pelos ministérios da Justiça e do Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina deverá acionar a Justiça local para analisar a solicitação feita pelo Brasil. É importante ressaltar que o processo de extradição pode ser bastante demorado e não há uma previsão exata para sua conclusão. As autoridades brasileiras continuam a trabalhar para garantir que os fugitivos sejam trazidos de volta ao país para enfrentar a Justiça.

