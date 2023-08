PF faz buscas em endereços de Carla Zambelli e prende hacker Walter Delgatti

Walter Delgatti Neto, hacker que ficou conhecido pela ‘Vaza Jato’, é alvo de mandado de prisão

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 24/10/2022 A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) é alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 2, em Brasília e São Paulo. O gabinete da parlamentar na Câmara dos Deputados é um dos endereços vasculhados por agentes. A operação também prendeu o hacker Walter Delgatti Neto, que já tinha duas passagens pela cadeia por vazar mensagens de integrantes da operação Lava Jato. Zambelli e Delgatti são suspeitos de inserir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e outros 11 alvarás de soltura falsos nos sistemas do Poder Judiciário. O hacker já afirmou em depoimento anterior que a parlamentar queria contratá-lo para tentativa de invasão de urnas eletrônicas e de grampear Moraes.

Segundo a PF, a Operação 3FA tem o objetivo de “esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)”. O episódio ocorreu entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023. Em publicação em redes sociais nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que as investigações são relacionadas a ataques às instituições.