PF intima Bolsonaro a depor sobre reunião com ministros e minuta

Depoimento do ex-presidente está marcado para acontecer na quinta-feira, 22

Carolina Antunes/PR Defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), confirmou a intimação



A Polícia Federal (PF) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento nesta quinta-feira, 22, no âmbito da operação Tempus Veritatis, que investiga a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A informação foi confirmada pelo advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, ele afirmou que a defesa tomará as providências para assegurar os direitos do ex-presidente. “O Presidente Jair Bolsonaro foi intimado para prestar depoimento na próxima 5ª feira, dia 22/2, em Brasília, no âmbito da petição 12100, decorrente das investigações/operações ocorridas na semana retrasada. Seus advogados tomarão as devidas providências a fim de assegurar ao Presidente toda a ampla defesa prevista constitucionalmente”, disse Wajngarten em publicação no X (antigo Twitter).

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a PF deflagrou no dia 8 de fevereiro uma investigação que mirou Jair Bolsonaro e seus aliados por disseminar a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito. O objetivo era viabilizar e legitimar uma intervenção militar, utilizando-se de estratégias de milícia digital. Foram cumpridos quatro ordens de prisão e 33 mandados de busca e apreensão.