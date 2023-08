PF prende mais envolvidos no planejamento do 8 de Janeiro

Nova fase da Operação Lesa Pátria acontece nos Estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal

Evaristo Sa/AFP - 08/01/2023 Manifestantes entram em confronto com a polícia durante uma manifestação do lado de fora do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023



Mais dez suspeitos de participação nos ataques à sedes do Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 são alvo de mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira, 17. A PF (Polícia Federal) conduz a 14ª fase da Operação Lesa Pátria nos Estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Também há 16 mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, os alvos desta fase são suspeitos de terem fomentado o movimento violento chamado de “Festa da Selma”, codinome usado para as invasões.

O termo foi utilizado para convidar e organizar transporte para Brasília, compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para a invasão aos prédios públicos, se preparar para enfrentar a polícia, ocupar o Congresso e “derrubar o governo” constituído. Eles podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo, informou a PF em nota.