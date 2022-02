PF rebate declarações de Moro e diz que ex juiz ‘mente’

Corporação afirmou que seu papel não é ‘produzir espetáculos’ e que o ex-ministro da Justiça desconhece a Polícia Federal

Reprodução/Pânico Sergio Moro foi o convidado do programa Pânico de segunda-feira



A Polícia Federal (PF) divulgou uma nota nesta terça-feira, 15, em que rebateu as declarações feitas pelo ex-juiz Sergio Moro de que a corporação não estaria empenhada no combate à corrupção. A instituição afirmou que o ex-ministro da Justiça mentiu ao dizer, em entrevista à Jovem Pan News, que “hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção.” Em resposta, a PF destacou que efetuou mais de mil prisões e realizou 1.728 operações contra crimes deste tipo nos últimos três anos. “O ex-ministro não aponta qual fato ou crime tenha conhecimento e que a PF estaria se omitindo a investigar. Tampouco qual inquérito policial em andamento tenha sido alvo de ingerência política ou da administração”, diz a nota.

A PF disse ainda que Moro confunde as funções da instituição e repudiou o fato do ex-juiz ter dito que a corporação não tem autonomia. “O papel da corporação não é produzir espetáculos. O dever da Polícia é conduzir investigações desconectadas de interesses político-partidários. Moro desconhece a Polícia Federal e negou conhecê-la quando teve a chance. Enquanto ministro da Justiça não participou dos principais debates que envolviam assuntos de interesse da PF e de seus servidores”, destacou. Por fim, a PF salientou que se mantém firme no combate à corrupção e disse que não deve ser usada “como trampolim para projetos eleitorais”.