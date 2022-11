PGR aciona Ministério da Justiça para desbloquear rodovias em Mato Grosso

Ofício foi encaminhado à pasta neste sábado, 5, pelo procurador-geral da República, Augusto Aras

Rosinei Coutinho/STF Augusto Aras encaminhou um ofício ao Ministério da Justiça neste sábado



A Procuradoria-Geral da República (PGR) acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no desbloqueio de estradas em municípios do Mato Grosso. O ofício foi encaminhado à pasta neste sábado, 5, pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. No documento, a PGR relata que recebeu informações da unidade do Ministério Público Federal (MPF) do estado sobre manifestações em Guarantã do Norte, onde a ponte de acesso a municípios próximos da BR-163 estaria bloqueada. Além disso, os manifestantes estariak organizando novos bloqueios em Lucas do Rio Verde, Sinop e Comodoro. Segundo a PGR, as informações repassadas para a pasta dão conta que um comboio de 200 caminhões estaria se deslocando em alta velocidade de Sorriso para Cuiabá. O objetivo seria paralisar a capital do estado. Aras cita no ofício que a PRF estaria com baixo efetivo na região Nova Mutum, com 54 policiais e quatro viaturas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou no início da noite deste sábado, 5, que as rodovias federais estão livres de bloqueios, mas ainda há três interditadas parcialmente. Elas estão localizadas em Campos de Júlio e Comodoro, ambos no Mato Grosso, e em Altamira-PA. No total, a entidade informou que 1.014 manifestações foram desfeitas desde o dia 30 de outubro até o início da noite deste sábado.