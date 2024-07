PGR denuncia Nikolas Ferreira por injúria contra Lula

Acusação se fundamenta em declarações feitas pelo deputado, que se referiu ao mandatário brasileiro como ‘ladrão’

A Procuradoria-Geral da República (PGR) protocolou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, por injúria direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A acusação se fundamenta em declarações feitas por Nikolas, que se referiu a Lula como um “ladrão que deveria estar na prisão”. A investigação teve início após uma representação do presidente ao Ministério da Justiça. A Polícia Federal (PF) concluiu que as declarações de Nikolas configuram injúria, mas optou por não indiciá-lo, considerando o caso como um “crime de menor potencial ofensivo”. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, destacou que a imunidade parlamentar não se aplica neste caso, uma vez que as declarações não estavam ligadas ao exercício do mandato do deputado.

A PGR também solicitou uma audiência para discutir a possibilidade de um acordo de transação penal. Se não houver consenso entre as partes, a denúncia seguirá seu curso normal no sistema judiciário. A pena prevista para o crime de injúria varia de um a seis meses de detenção ou multa, e a PGR pediu que fossem considerados agravantes, dado que a ofensa foi dirigida ao presidente e amplamente divulgada nas redes sociais. Em resposta à denúncia, Nikolas Ferreira defendeu sua posição, afirmando que suas declarações são um exercício da liberdade de expressão e que não se arrepende do que disse. A situação levanta questões sobre os limites da liberdade de expressão no contexto político e a responsabilidade dos parlamentares em suas declarações públicas.

