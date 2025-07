PGR investiga autenticidade de bilhete aéreo de Anderson Torres relacionado a 8 de Janeiro

A Gol não localizou registros de passagens para o trajeto entre Brasília e Orlando no nome do ex-ministro da Justiça; defesa afirma que não houve qualquer conduta criminosa

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Defesa de Anderson Torres defende que não houve qualquer indício criminoso



A Procuradoria-Geral da República (PGR) está analisando a autenticidade de um bilhete aéreo apresentado pela defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que visa justificar sua ausência durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. A companhia Gol Linhas Aéreas não conseguiu localizar registros do bilhete em nome de Torres, o que levanta questionamentos sobre a veracidade do documento. A defesa alega que a viagem foi devidamente planejada e apresenta alguns documentos para respaldar sua versão.

A PGR encontrou indícios de possível falsificação no bilhete apresentado por Torres, afirmando que ele não se alinha aos registros da companhia aérea. A defesa apenas anexou uma captura de tela da passagem, que supostamente foi emitida em novembro de 2022, mas não forneceu o bilhete original ou um comprovante de compra. A Gol confirmou que não há registros de voos em nome de Torres para o trajeto entre Brasília e Orlando.

Diante dessa situação, a PGR considera que há uma “grave suspeita” sobre a veracidade das informações apresentadas. A tentativa de justificar a ausência de Torres com um documento que pode ser fraudulento compromete a alegação de que sua viagem foi planejada. Além disso, não há evidências de que a viagem tenha sido comunicada ao então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Anderson Torres era secretário do DF quando ocorreram os eventos de 8 de Janeiro.

A defesa afirma que não houve qualquer conduta criminosa e que a viagem estava programada durante a transição de governo. Os advogados contestam as alegações da PGR e afirmam ter documentação que comprova a veracidade da viagem. Segundo a defesa, as acusações são infundadas e a PGR teve tempo suficiente para investigar a autenticidade dos documentos apresentados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Anderson Torres é um dos principais alvos da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que envolveu aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR argumenta que sua omissão como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi crucial para a invasão das sedes dos Três Poderes. A ausência de Torres no dia dos ataques é considerada um elemento central na apuração, especialmente após a descoberta de um rascunho de um suposto decreto golpista em sua residência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA