PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli por deixar o Brasil

Condenada pelo STF, deputada anunciou nesta terça-feira (3) que está fora do país para buscar tratamento médico, e que vai pedir licença não remunerada de seu mandato na Câmara dos Deputados

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Ela deve seguir viagem para a Europa



A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. Pedido ocorre após a parlamentar anunciar que está nos Estados Unidos. Segundo a deputada, ela irá se submeter a um tratamento médico e deve pedir licença do mandato para denunciar STF à comunidade internacional. Ela deve seguir viagem para a Europa. Zambelli foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pela invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão ocorreu há 20 dias.

Zambelli já teve o passaporte retido em 2023, durante as investigações do caso, mas o documento foi devolvido. No dia 25, ela deixou o país pela fronteira da Argentina, onde se deslocou para Buenos Aires e voou para os Estados Unidos. Em nota, advogado Daniel Bialski, que abandonou o caso após a informação vir a público, disse que se retirou por “motivo de foro íntimo”. “Eu fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da deputada, como já lhe comuniquei”, disse.