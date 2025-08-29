PGR rejeita permanência de policiais na casa de Bolsonaro, mas admite risco de fuga

Paulo Gonet enviou parecer ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no STF, reconhecendo indícios de possível tentativa de asilo e aproximação de Bolsonaro com embaixadas

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Movimentação de policiais na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro



A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou nesta sexta-feira (29) contra a presença contínua de policiais no interior da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O parecer foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal 2.668 no STF (Supremo Tribunal Federal), em resposta a um ofício da Polícia Federal que apontava risco de fuga do ex-presidente.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reconheceu que existem “circunstâncias que recomendam precauções contra iniciativas de fuga”, sobretudo em razão da proximidade do julgamento de Bolsonaro na 1ª Turma do Supremo.

Entre os indícios citados estão a descoberta de uma minuta de pedido de asilo endereçado ao presidente da Argentina e o histórico de aproximação do ex-presidente com embaixadas estrangeiras, como a da Hungria.