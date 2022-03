PL retira ação contra manifestações políticas no festival Lollapalooza

Pabllo Vittar levantou uma bandeira do ex-presidente Lula (PT) em seu show; partido pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a proibição de atos políticos no festival

Reprodução/Twitter/ptsaopaulosp Pabllo Vittar segurou uma bandeira com o rosto de Lula no Lollapalooza



O Partido Liberal (PL) desistiu nesta segunda-feira, 28, de uma ação impetrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em que pede a proibição de manifestações políticas no festival de músicas Lollapalooza, que aconteceu no último fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A manifestação foi apresentada no sábado após o show de Pabllo Vittar, em que a artista levantou uma bandeira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em trecho do pedido, a sigla afirma que “já qualificado nos autos, vem, respeitosamente, requerer a desistência da ação, com consequente arquivamento do feito”. O pedido é assinado pelos advogados Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Eduardo Augusto Vieira de Carvalho, Caroline Vieira Lacerda e Marina Almeida Morais. No último domingo, 28, o TSE atendeu, através do ministro Raul Araújo, a solicitação do partido e proibiu que artistas realizem manifestações políticas no Lollapalooza sob multa diária de R$ 50 mil caso houvesse descumprimento durante as apresentações musicais. O magistrado argumentou que “a manifestação exteriorizada pelos artistas durante a participação no evento, tal qual descrita na inicial, e retratada na documentada anexada, caracteriza propaganda político-eleitoral”.