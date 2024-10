PL supera PT em Araraquara e Dr. Lapena é eleito prefeito

Na sua trajetória política, Lapena já foi vereador por duas vezes, nas eleições de 2008 e 2012

Reprodução/Redes Sociais Dr. Lapena venceu com uma diferença de 3,98 pontos percentuais sobre Eliana Honain



Dr. Lapena (PL) foi eleito prefeito de Araraquara (SP) neste domingo (6), com 49,16% dos votos válidos. O médico recebeu 54.970 votos, superando sua principal adversária, Eliana Honain (PT), que obteve 50.521 votos, o equivalente a 45,18%. Esta é a primeira vez que Dr. Lapena assume a administração do município, após concorrer com uma coligação formada pelos partidos PL, Republicanos, DC e União. A eleição em Araraquara contou com a participação de 125.917 eleitores, representando 74,10% do total de 169.925 pessoas aptas a votar. A abstenção foi de 25,90%, um número menor em comparação com a eleição de 2020, quando o índice chegou a 31,14%.

Dr. Lapena venceu com uma diferença de 3,98 pontos percentuais sobre Eliana Honain. Pedro Tedde (Novo), Doutor Marcos Garrido (PSD) e Tiago Pires (PCO) completaram a lista de candidatos, mas com votações inferiores a 5%. Com 100% das urnas apuradas, os resultados finais mostraram que a eleição em Araraquara também teve 4,49% de votos brancos e 6,44% de votos nulos.

