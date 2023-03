PL vai ao Conselho de Ética da Câmara contra Janones por chamar Nikolas Ferreira de ‘chupetinha’

Presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, fala em ‘ofensa pessoal’ ao deputado e condena ‘ataques com expressões desrespeitosas’

O Partido Liberal (PL) vai apresentar uma denúncia no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal André Janones (Avante-BA) por chamar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de “chupetinha”. Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) confirmou a informação e disse que “outras medidas estão sendo estudadas também”. “Telefonei de manhã para o presidente Valdemar do PL, legitimado a representar no Conselho de Ética, e ficou acertado que o PL ingressará contra o dep. Janones no Conselho de Ética”, afirmou Eduardo, no Twitter. Em outra publicação, o deputado falou em “homofobia do bem” e disse que “se fosse alguém de direita, a esquerda estaria em polvorosa”. O caso objeto da denúncia aconteceu nesta terça-feira, 28, durante audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com o ministro Flávio Dino. Ao tentar usar a palavra, o deputado Nikolas Ferreira foi interrompido por outros parlamentares com gritos de “chupetinha”, “vai chupeta” e “deixa a Nikole falar”, este último em referência ao episódio em que o político mineiro colocou uma peruca loira e ironizou mulheres transgêneros, no plenário da Câmara.

Com a repercussão do caso e críticas de internautas por possível manifestação homofóbica, o deputado André Janones publicou uma nota em que explica a origem do “apelido chupeta” e descarta prática de homofobia. Segundo ele, o apelido usado para se referir ao colega da Câmara teria sido criado por um influenciador e se popularizado nas redes sociais, “uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, [Nikolas] aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia”. “Nunca compartilhei conteúdo sexual, seja ele verídico ou fake, uma vez que o ‘mau caratismo’ do deputado bolsonarista, não tem relação com quem ele se deita”, explicou o deputado apoiado por Lula, que relembrou o episódio do Dia Internacional da Mulher. “O deputado bolsonarista subiu na tribuna da Câmara, colocou uma peruca e pediu para ser chamado de Nikole. No mais, passou às cinco horas da audiência com ministro fazendo ilações de que o Ministro teria ligação com tráfico”, concluiu Janones.

Além de Eduardo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros membros da legenda também saíram em defesa de Nikolas. No Twitter, Valdemar falou em “ofensa pessoal” e ataques com expressões desrespeitosas. “A sociedade sabe que isso não é legal, não é educado. Estão revelando destempero e despreparo. Fique firme na sua luta, Nikolas. O PL está contigo”, escreveu. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também se manifestou e disse não ter entendido o motivo do presidente da CCJ, Rui Falcão (PT), não ter dado voz de prisão a Janones. “Troque o Janones por qualquer um de nós da direita e veja a mágica da prisão em flagrante acontecer”, disse, também se solidarizando com o político mineiro. “Nikolas, comigo para representarmos esse criminoso na Comissão de Ética.”

