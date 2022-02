Planalto afirma que Carlos Bolsonaro viajou à Rússia sem o uso de dinheiro público

Vereador do Rio de Janeiro viajou à Rússia junto com a comitiva presidencial; Planalto alegou que presidente foi ao Kremlin para tratar de assuntos comerciais

Alan Santos/PR - 16/02/2022 Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-JR) viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Rússia



O governo federal afirmou, por meio da publicação do Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 21, que a ida do vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), à Rússia foi realizada sem a utilização de recursos públicos. O parlamentar foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para integrar a comitiva brasileira que acompanhou o chefe do Executivo federal no exterior entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A ida ao Kremlin ocorreu em meio às tensões internacionais e da possível invasão russa contra a Ucrânia. Segundo o Planalto, a viagem foi motivada com a intenção de aumentar as relações econômicas entre os países e tratar sobre os temas de “energia, defesa e agricultura.” De acordo com o informativo do poder Executivo, o comparecimento do embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares também não teve “ônus” ao erário.