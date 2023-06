Planalto escolhe Jaques Wagner para relatoria da MP dos Ministérios no Senado

Governo federal tem até a meia noite desta quinta-feira 1º, para aprovar a medida provisória e evitar que a Esplanada volte a ser como era no governo Bolsonaro

Jefferson Rudy/Agência Senado O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado



O senador Jaques Wagner (PT-BA) irá relatar no Senado Federal a Medida Provisória 1154/2023 que estrutura a Esplanada dos Ministérios. A escolha sobre o nome do líder do governo no Senado foi anunciado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), nas redes sociais. “Decidimos redistribuir as MPs aqui e a 1154, sobre a reestrutura do governo, ficará com o companheiro e líder Jaques Wagner. Eu ficarei com o Bolsa Família”, escreveu. Minutos antes, também nas redes sociais, Costa havia informado que ele mesmo tinha sido o escolhido para a relatoria da MP, sob a designação do senador Randolfe Rodrigues (Amapá), líder do governo no Congresso Nacional.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG) convocou sessão nesta manhã para iniciar a votação da MP, que tem até meia-noite desta quinta para ser aprovada antes que perca a validade. Caso contrário, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá que retornar à antiga estrutura da Esplanada no governo de Jair Bolsonaro, diminuindo os atuais 37 ministérios para 23 pastas. A MP foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira, 31, com as alterações propostas pelo relator, o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), desidratando alguns ministérios, como do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. O placar foi de 337 votos a favor, 125 contra e uma abstenção.