Plano Safra terá financiamento de R$ 364,2 bilhões

Governo detalha nesta terça o novo programa, que terá foco em ações ambientalmente sustentáveis

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Plano Safra libera financiamentos para produtores rurais em todo o Brasil



O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, uma verba de R$ 364,22 bilhões para o Plano Safra 2023/2024, destinado a médios e grandes produtores rurais, que será detalhado em evento durante a manhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O programa oferece financiamento para a agricultura e pecuária em todo o Brasil. O valor divulgado representa um aumento de 27% em relação ao programa anterior, que liberou R$ 287,16 bilhões. Do total anunciado neste ano, R$ 272,12 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e outros R$ 92,1 bilhões serão para investimentos, informou o governo. O novo Plano Safra tem foco no fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação para os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e de 12% ao ano para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano.