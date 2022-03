PM de SP apreende R$ 500 mil que pertenciam a irmão de Alcolumbre

Alberto Samuel Alcolumbre afirma que dinheiro seria para honorários de colega e que tem como provar origem lícita

Divulgação / Polícia Militar de São Paulo Polícia Militar exibe R$ 499.970 reais apreendidos, que pertenciam a irmão do senador David Alcolumbre



Policiais militares de São Paulo apreenderam na madrugada desta sexta, 25, R$ 490.970 que pertenciam ao advogado Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, irmão do senador David Alcolumbre (União Brasil-AP). Os policiais realizavam uma blitz na avenida Olavo Fontoura, em Santana, na zona norte da capital paulista, quando o motorista que estava no carro, identificado como Sergio Barbosa Arruda, parou no meio da via e tentou dar marcha à ré para fugir. Os agentes o seguiram e conseguiram pará-lo. Arruda então, desceu do carro, jogou as duas malas com o dinheiro no chão e disse que não era ladrão. Ele afirmou que foi contratado para levar os valores de um hotel para casa, e em sua residência receberia novas instruções sobre para onde levar.

Enquanto ele falava com os policiais, Alberto Samuel passou em outro carro, que também foi abordado. Nessa hora, Arruda o apontou como o homem que havia lhe entregado o dinheiro. Alberto afirmou que o dinheiro seria usado para pagar os honorários advocatícios a um colega e que tem como comprovar a origem lícita da quantia. A assessoria de Davi Alcolumbre afirmou que o senador está no Amapá e soube do caso apenas de manhã, e que teria recebido a informação de que o dinheiro é relacionado às atividades profissionais do irmão. A polícia investigará o caso.