Podemos abre processo de expulsão de Arthur do Val após áudios sobre mulheres ucranianas

Deputado tem tem cinco dias para apresentar sua defesa; partido afirma que postura do parlamentar é ‘intolerável’

Reprodução/Youtube/Mamaefalei Arthur do Val fez declarações machistas sobre mulheres ucranianas



O Podemos anunciou nesta segunda-feira, 7, que deu abertura ao processo de expulsão do deputado estadual Arthur do Val (SP), após a divulgação de áudios com falas machistas sobre mulheres ucranianas. O pedido é assinado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin, respectivamente. Em nota, o partido informou que o requerimento foi encaminhado à presidente nacional da legenda, Renata Abreu, e remetido ao diretório estadual. O presidente da executiva paulista, Thiago Milhim, acolheu o pedido e nomeou a Comissão de Ética e Disciplina da agremiação. Arthur do Val tem cinco dias para apresentar sua defesa.

“Esgotado esse prazo, com ou sem resposta, o processo segue para parecer conclusivo pela Comissão de Ética e Disciplina, que é formado por: João Dárcio Ribamar Sacchi (presidente da Comissão), Elsa Oliveira e Alfredo Martins Corrêa, que farão o parecer conclusivo para a decisão da Comissão Executiva estadual de SP. Dela, caberá recurso para a Comissão Executiva Nacional dentro do mesmo prazo”, diz a nota do partido. O Podemos ressaltou que a realização do procedimento é necessária para qualquer tipo de punição, em respeito à ampla defesa.

No pedido, o Podemos Mulher afirmou que a postura do deputado é “intolerável” e revela a discriminação de gênero oculta, “que aflora quando o indivíduo se sente protegido eacobertado por outros que compartilham da mesma mentalidade retrógrada.” O grupo disse ainda que os áudios mostram “o verdadeiro caráter” do parlamentar. “Não bastasse tudo isso, o problema é agravado diante da situação de guerra, onde milhares de mulheres ucranianas se encontram desamparadas e desprotegidas”, ressaltou.

Arthur do Val ingressou na legenda há pouco mais de 30 dias e anunciou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Na semana passada, o deputado foi à Ucrânia e enviou áudios a colegas em que disse que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres” e fez comentários sobre a fila de refugiadas da guerra. Com a repercussão negativa, ele desistiu de concorrer ao governo estadual, pediu desculpas e afirmou que as declarações foram “erro em um momento de empolgação”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do parlamentar divulgou um áudio no qual Arthur afirma que “nem pensei nisso”. “Fiquei tão preocupado com esse negócio de recuperar a minha namorada, recuperar a minha saúde mental que não pensei nisso. Agora, eu não vou forçar o partido a me aceitar, de jeito nenhum. Não quero que o partido seja forçado a me aceitar lá dentro. Se o partido não me quiser, eu saio. É que simplesmente não tive tempo de pensar nisso”, diz na gravação.