Podemos diz que não vai ‘poupar esforços’ para defender Deltan

Deputado federal teve o mandato cassado pelo TSE na noite desta terça-feira, 16

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Deputado federal Deltan Dallagnol teve o mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral



O Podemos lamentou a cassação do mandato do deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, e disse que não vai “poupar esforços” para buscar medidas e defender o parlamentar. “O Brasil e o parlamento nacional perdem com a decisão que o TSE tomou na noite desta terça-feira, que alterou o entendimento do TRE-PR, cassando o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. A expressiva votação que o ex-chefe da Operação Lava Jato obteve nas urnas, de mais de 344 mil votos, corresponde à massiva aprovação popular de sua atuação no combate à corrupção e em defesa da sociedade brasileira. O Podemos se solidariza com o parlamentar e não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas pela defesa de Dallagnol”, informou por meio de nota a sigla. Ao cassar o mandato de Deltan, os ministros da Corte entenderam que a saída dele do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. O deputado federal que teve o mandato cassado também se manifestou nesta noite, dizendo que “milhões de brasileiros foram calados com uma única canetada”.