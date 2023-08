Polícia Civil apreende celular, HD e anotações de Jair Renan

Filho ‘zero quatro’ de Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

Divulgação/PCDF Agentes cumprem mandados da Operação Nexum da PCDF



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante operação nesta quinta-feira, 24. Os agentes estiveram no Sudoeste, área nobre de Brasília, e no apartamento do “zero quatro” em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Entre os itens apreendidos estão um celular iPhone 14 e uma série de papéis com anotações. À Jovem Pan, uma fonte afirmou sob reserva que as anotações não são comprometedoras. “São rascunhos do Jair Renan com amigos em casa. Nas resenhas de amigos eles fazem planos e anotam em papel. Eram papéis riscados que estavam no apartamento”, disse. Em nota, o advogado de Jair Renan, Admar Gonzaga, afirmou que também foi apreendido um HD de armazenamento de arquivos e que não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida. Segundo a PCDF, Jair Renan é um dos suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro chefiado por seu instrutor de tiro, Maciel Carvalho, que foi preso na operação.

Leia a nota na íntegra:

Ocorreu, na data de hoje, cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Jair Renan em Balneário Camboriú/SC, onde foram apreendidos: um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares. Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida. A defesa informa que foi recém-constituída, e que por isso não obteve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão. Renan informou estar surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido.

Admar Gonzaga

advogado