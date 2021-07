Polícia detém manifestantes com soco inglês e mais cinco pessoas em protesto contra Bolsonaro

Cidades de todo o Brasil registraram manifestações contra o governo federal neste domingo

Roberto Sungi/Futura Press/Estadão Conteúdo Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em São Paulo



A Polícia Militar de São Paulo prendeu seis manifestantes durante o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na capital paulista. Um deles, detido na avenida Paulista, estava com um soco inglês. Os outros cinco foram levados à delegacia por “portarem materiais proibidos na manifestação”. Desta vez, porém, não houve episódios de vandalismo. No protesto do último dia 19 de junho, duas agências bancárias foram depredadas na região da Paulista. Cidades de todo o Brasil registraram manifestações contra o governo federal neste domingo, 24. Foram pedidos o impeachment de Bolsonaro e a aquisição de mais vacinas.