Polícia Federal afirma que Bolsonaro tinha minuta de pedido de asilo político na Argentina

A Polícia Federal localizou, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma minuta de solicitação de asilo político na Argentina. Para os investigadores, o material sugere que Bolsonaro teria considerado fugir para o país vizinho. O documento foi elaborado após o início da operação da PF que investiga a suposta trama golpista de seus aliados, processo que levou o ex-presidente a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o arquivo teve sua última edição em fevereiro de 2024. No texto, dirigido ao presidente argentino Javier Milei, Bolsonaro se descreve como “um perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos”. A descoberta consta no relatório final da investigação que também envolve o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

