Jovem Pan > Notícias > Política > Polícia Federal afirma que Bolsonaro tinha minuta de pedido de asilo político na Argentina

Polícia Federal afirma que Bolsonaro tinha minuta de pedido de asilo político na Argentina

No texto, dirigido ao presidente argentino Javier Milei, Bolsonaro se descreve como ‘um perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos’

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 19h48 - Atualizado em 20/08/2025 19h50
  • BlueSky
Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, para ir para casa devido às medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal Para os investigadores, o material sugere que Bolsonaro teria considerado fugir para o país vizinho

A Polícia Federal localizou, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma minuta de solicitação de asilo político na Argentina. Para os investigadores, o material sugere que Bolsonaro teria considerado fugir para o país vizinho. O documento foi elaborado após o início da operação da PF que investiga a suposta trama golpista de seus aliados, processo que levou o ex-presidente a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo a PF, o arquivo teve sua última edição em fevereiro de 2024. No texto, dirigido ao presidente argentino Javier Milei, Bolsonaro se descreve como “um perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos”. A descoberta consta no relatório final da investigação que também envolve o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

 

em atualização

Leia também

Polícia Federal indicia Bolsonaro e o filho Eduardo por coação na ação do suposto golpe
PF faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia e impõe proibição de deixar o país
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >