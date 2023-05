Polícia Federal marca novo depoimento de Anderson Torres para segunda-feira

Oitiva sobre suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições estava marcada para 24 de abril, mas foi adiada após pedido da defesa

Pedro França/Agência Senado Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão no episódio do 8 de Janeiro



A Polícia Federal (PF) marcou para a próxima segunda-feira, 8, o novo depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A informação foi confirmada pelo advogado Eumar Novacki ao site da Jovem Pan. Inicialmente, a oitiva estava marcada para acontecer em 24 de abril. No entanto, os advogados entraram um recurso pedindo que o depoimento fosse adiado, após piora no estado emocional do ex-ministro da Justiça. A condição foi comprovada por um laudo médico que está em sigilo de Justiça. O laudo dizia que Torres não teria condições de ir a um depoimento, mesmo que seja remoto. “Nesse cenário, a psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF que o atende atestou, em 22/04/2023, a impossibilidade de Anderson Torres ‘comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana’”, dizia a defesa no documento.

A oitiva na sede da Polícia Federal, em Brasília, está marcada após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão no episódio do 8 de Janeiro. No entanto, a expectativa é que o ex-ministro preste depoimento sobre o inquérito que investiga possível interferência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no 2º turno das eleições de 2022. Torres irá depor na condição de declarante e, por isso, poderá permanecer em silêncio. No despacho, Moraes cita a avaliação médica sobre o estado de saúde do ex-secretário, concluindo que ele está em condições de ser ouvido até a próxima segunda-feira, dia 8 de maio.