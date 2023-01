Polícia Federal prende homem que quebrou relógio centenário de Dom João VI no Palácio do Planalto

Antonio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos de idade, foi detido por agentes de segurança na cidade de Uberlândia (MG); item histórico veio ao Brasil em 1808 por determinação do monarca

Reprodução/TV Jovem Pan Manifestante destrói relógio centenário trazido ao Brasil por dom João 6º



A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira, 23, a prisão de Antonio Claudio Alves Ferreira. Nascido em cidade de Catalão (GO), sua detenção ocorreu em Uberlândia (MG) após o rapaz ser identificado como o autor da destruição do relógio centenário de dom João 6º no Palácio do Planalto, durante as invasões à sede dos Três Poderes em Brasília, no Distrito Federal. O rapaz foi detido de maneira preventiva após solicitação da Polícia Federal e autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Operação Lesa Pátria. Interrogado na Polícia Federal da cidade mineira, Antonio passará por audiência de custódia virtual e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional municipal. “As investigações para identificação das pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro continuam em curso”, informou o órgão de segurança.

