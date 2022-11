Polícia Rodoviária Federal informa que rodovias estão livres de bloqueios

Embora as estradas estejam livres de obstruções, o órgão ressalta que ainda há vias com fluxo parcialmente interrompido; total de manifestações desfeitas chega a 962

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanham bloqueio de manifestantes em trecho da BR-101, na altura de Itaboraí, na região metropolitana do Rio



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira, 4, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios realizados pelos caminhoneiros. Contudo, o órgão ressaltou que ainda há ocorrências nas vias e que existem 13 pontos de interdições. Ou seja, com o fluxo parcialmente impedido. Nos Estados do Amazonas e do Mato Grosso do Sul contam com 1 ponto de manifestação; em Rondônia são 3 regiões com fluxo parcialmente interrompido e no Mato Grosso e no Pará, ainda existem 4 interdições. Nos demais Estados não há registros de interdições ou bloqueios realizados pelos manifestantes. Segundo informa a instituição, desde o último domingo, 4, foram desmobilizados 962 atos em rodovias federais. Os protestos passaram a ocorrer após a divulgação dos resultados do segundo turno presidencial, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que desaprova o fechamento das rodovias, já que a prática “prejudica o direito de ir e vir das pessoas”. “Desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas”, pediu o chefe do Executivo.