População faz fila quilométrica para doação de salsicha barrada em exportação à Venezuela

Empresa Frios Roraima passou a distribuir pacotes com o alimento para brasileiros e venezuelanos; moradores da região acusam o regime de Carácas de impedir entrada de mantimentos

Reprodução/Redes Socias/Twitter/@MidiaInformal Fila realizada para coleta de salsichas barradas pela Venezuela



Moradores da cidade de Boa Vista, em Roraima, e nos entornos da região produziram uma fila quilométrica na manhã desta sexta-feira, 16, para receberem doações de pacotes de salsicha. A ação ocorreu após a empresa Frios Roraima ser impedida de exportar os mantimentos para a Venezuela. Em decorrência da quantidade, já que foram disponibilizados à população uma carga de 28 toneladas de salsichas, e da possibilidade dos alimentos vencerem, os insumos foram doados para a população. Atualmente, empresários da região passaram a reclamar de um suposto boicote do governo de Carácas com o setor alimentício na fronteira por Pacaraima, ao Norte de Roraima, desde o início do ano. Junto às doações, haviam faixas que pediam a retomada das exportações entre os países e o Itamaraty tenta intermediar a situação. A doação teve início por volta das 9h e foram distribuídos mais de 5 mil pacotes de salsichas, com 3kg cada. A validade estava prevista para o mês de agosto. Uma hora após o início das doações, por volta das 10h, uma forte chuva começou e a população local não se deixou abalar, permanecendo no local para a retirada dos alimentos. Como parte das negociações, o Itamaraty afirmou que mantém contato permanente com autoridades venezuelanas para resolução do caso, para que os caminhões brasileiros possam ingressar no país vizinho com as cargas alimentícias.