Por liberação de caixa para emendas parlamentares, Governo reduz projeção de despesas com benefícios da Previdência

Mudança, registrada em notas técnicas do INSS, foi fundamental para desfazer um bloqueio de R$ 2,9 bilhões e liberar mais R$ 3,6 bilhões em emendas parlamentares

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/09/2016 Diretoria de Benefícios argumentou que o programa de enfrentamento à fila impactou os dados de concessão, justificando a alteração nos parâmetros de crescimento vegetativo



O governo realizou uma alteração nos dados da Previdência Social, reduzindo a projeção de despesas com benefícios em cerca de R$ 12 bilhões. Essa mudança, registrada em notas técnicas do INSS, foi fundamental para desfazer um bloqueio de R$ 2,9 bilhões e liberar mais R$ 3,6 bilhões em emendas parlamentares. A estimativa inicial de despesa com benefícios era de R$ 912,3 bilhões, mas após a recomendação da Dirben e da assessoria da Presidência do INSS, o valor foi ajustado para R$ 902,7 bilhões. Além disso, a despesa com a compensação previdenciária também foi reduzida de R$ 10,2 bilhões para R$ 7,96 bilhões. Essas mudanças evitaram um aumento de R$ 11,84 bilhões nos cálculos de despesas com a Previdência Social. A Diretoria de Benefícios argumentou que o programa de enfrentamento à fila impactou os dados de concessão, justificando a alteração nos parâmetros de crescimento vegetativo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A economista Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente (IFI), aponta que há uma subestimação nos números da Previdência, com uma diferença de quase R$ 12 bilhões entre a projeção do governo e a da instituição. Ela destaca que a evolução dos benefícios emitidos, o salário mínimo e a inflação são fatores considerados na análise.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA