Por reforma tributária, Tarcisio e Kassab recebem parlamentares para jantar

Encontro vai acontecer na noite deste domingo e terá presença de deputados federais paulistas

Martin Vassilev/Governo do Estado de São Paulo - 10/05/2023 Tarcisio - CEOCON - Views (5) Missão Nova York - Palestra no Itaú BBA CEO Conference Local: Hotel Lotte NY Palace



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Governo, Gilberto Kassab, recebem na noite deste domingo, 2, deputados federais do Estado para um jantar no Palácio dos Bandeirantes. O tema da conversa será a reforma tributária. O objetivo da gestão é articular alterações em um dispositivo do texto que cria um comitê formado por Estados e municípios para gerirem, de forma conjunta, o Imposto sobre Bens e Serviço (IBS), tributo único que substituirá o ICMS e o ISS. Segundo fontes do Palácio dos Bandeirantes, os convidados não se restringem à base aliada do governador.

Em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros governadores em Brasília, Tarcisio de Freitas já tinha criticado a criação do grupo. O governador paulista vem repetindo que apoia a reforma, mas que é necessário fazer alterações nessa regra para que o Estado não perca a autonomia. Na época, ele sugeriu que o comitê cuide apenas de impostos interestaduais, e que os outros sejam mantidos sob tutela da Fazenda de cada Estado. Na segunda-feira (26), em evento em Portugal, Tarcisio voltou a falar a revisão do texto e tem conquistado apoio de outros governadores, como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro.