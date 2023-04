Por unanimidade, STF derruba prisão especial para quem tiver diploma de curso superior

Ministro Alexandre de Moraes foi o relator do caso e acabou seguido por todos os 11 colegas

Nesta sexta-feira, 31, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 11 votos a 0, pelo fim da prisão especial para quem tem diploma de curso superior. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator do caso e afirmou que a norma “caracteriza verdadeiro privilégio, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei”. Os votos puderam ser inseridos de forma eletrônica até o fim desta sexta. Na quinta-feira, os ministros Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso tinham seguido o voto do relator e se posicionado contra a medida. Nesta sexta-feira foram computados os votos de Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. A ação foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2015.