Prefeito de Belo Horizonte anuncia tratamento contra o câncer, mas mantém candidatura à reeleição

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), 77 anos, está passando por um tratamento contra um câncer linfático na região abdominal. Apesar do diagnóstico recente, Noman afirmou que a situação não é grave e que tem respondido bem ao tratamento. Ele assegurou que não irá renunciar ao cargo de prefeito nem desistir de sua candidatura à reeleição. Após uma cirurgia bem-sucedida para a remoção do linfoma abdominal, o prefeito declarou que continuará exercendo suas funções normalmente. Também enfatizou que seguirá como pré-candidato à reeleição, conciliando suas atividades na prefeitura com a campanha eleitoral nos finais de semana.

Fuad Noman assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2022, após o então prefeito Alexandre Kalil (PSD) deixar o cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais. Os principais adversários de Fuad na corrida eleitoral em BH são Mauro Tramonte (Republicanos), Bruno Engler (PL) e João Leite (PSDB). Duda Salabert (PDT) e Carlos Viana (Podemos) também estão no páreo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliado de Noman, utilizou suas redes sociais para expressar solidariedade ao prefeito. Pacheco desejou melhoras ao correligionário e destacou a importância do trabalho na administração da capital mineira.

