Prefeito de Campinas rebate fala de Lula sobre a construção de casas populares: ‘Politização desnecessária e equivocada’

Instagram/@dariosaadi/Reprodução Segundo Saadi, a construção das casas é fruto de um acordo, a partir de uma decisão judicial



Durante evento de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (PT) criticou o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos). Enquanto discursava em Belém, neste sábado, 17, ele afirmou Saadi “não é um cara humano” por ter criado moradias de 15 metros para quadrados para famílias de até sete pessoas. Na opinião do petista, este seria um espaço muito pequeno. Em resposta, Saadi emitiu nota rebatendo as falas do presidente. Ele lamentou a “politização desnecessária e equivocada por um partido político de uma luta justa e digna de centenas de famílias”. O prefeito afirma que Lula estava “demonstrando total desconhecimento sobre o assunto com base em uma notícia que ele mesmo diz que ouviu na TV”. Segundo Saadi, a construção das casas é fruto de um acordo, a partir de uma decisão judicial, para a construção de embriões residenciais em terrenos doados pela Prefeitura. “Deveria ter se informado e, se tivesse um mínimo de respeito pela história dessas famílias campineiras, o presidente leria os manifestos que o movimento publicou em defesa das novas casas”, disse Saad. O comunicado afirma que a Coordenação da Ocupação Nelson Mandela, beneficiária da tratativa, “enaltece o acordo feito com a Prefeitura e a conquista dos lotes de 90 metros quadrados e esclarece que o embrião não é a casa em si.” A nota finaliza com o posicionamento de que a prefeitura de Campinas lamenta a politização desnecessária e equivocada por um partido político de uma luta justa e digna de centenas de famílias.