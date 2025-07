Prefeito de Palmas afastado sofre infarto na prisão do quartel da PM

Siqueira Campos está preso preventivamente desde o dia 27 de junho, alvo da Operação Sisamnes, da Polícia Federal

O prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), preso preventivamente em junho na operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um infarto no quartel general da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (8). Ele sentiu fortes dores no peito durante a madrugada e precisou ser levado às pressas do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins, onde estava detido, até o Hospital Geral de Palmas. Siqueira Campos estava acompanhado de seu médico cardiologista, que o acompanhou até o hospital, onde foi constatado o infarto agudo do miocárdio.

Segundo um comunicado da Prefeitura de Palmas, Siqueira Campos precisou passar por uma cirurgia de urgência e encontra-se em recuperação. A previsão é que ele permaneça em repouso pelas próximas 24 horas. “As informações atualizadas apontam que a cirurgia transcorreu dentro da normalidade e que o prefeito Eduardo está reagindo bem aos primeiros momentos do pós-operatório”, informou a prefeitura.

Siqueira Campos está preso preventivamente desde o dia 27 de junho, alvo da Operação Sisamnes, da Polícia Federal. Na ocasião, a assessoria do prefeito informou que ele “recebeu a decisão com serenidade” e vai colaborar com a investigação. “Tudo será esclarecido”, diz a nota.

“A apuração revelou indícios de que informações confidenciais estariam sendo antecipadamente acessadas, articuladas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos”, informou a PF. Segundo a Polícia Federal, os vazamentos eram “sistemáticos”, com impacto direto sobre operações da corporação. O inquérito aponta que as informações eram repassadas para proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência.

O prefeito de Palmas já havia sido alvo de buscas em outra etapa da investigação. Na ocasião, ele negou envolvimento com vazamentos e disse que não mantém fontes privilegiadas em tribunais ou em qualquer outra instância do Poder Judiciário.

Em entrevista coletiva na data, Siqueira Campos afirmou que sabia do que se trata a investigação, mas negou que tenha vazado informações sigilosas. “Eu sou fonte de muita gente. Acho que vocês sabem o tanto que sei ou não sei, eu só sei o que dizem por aí. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada”, disse o prefeito.

O suposto esquema de venda de decisões judiciais, segundo a PF, envolveria advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados de Tribunais de Justiça estaduais.

Quem é Eduardo Siqueira Campos

Eduardo Siqueira Campos foi eleito prefeito de Palmas em 2024 com 78.673 votos, o equivalente a 53,03% dos válidos. Ele derrotou, no segundo turno, a bolsonarista Janad Valcari (PL), revertendo o cenário após a adversária ter liderado a votação no primeiro turno.

O prefeito investigado nasceu em Campinas (SP) e tem 65 anos. Graduado em Pedagogia, Siqueira Campos iniciou a carreira política em 2006, quando concorreu à vaga de senador, mas não foi eleito. Em eleições posteriores, foi eleito deputado estadual duas vezes.

*Com informações do Estadão Conteúdo

