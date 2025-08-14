Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo e usará tornozeleira após operação da PF

Por ordem do TJ-SP, a ‘Operação Estafeta’ da Polícia Federal, que apura supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cumpre dois mandados de prisão e 20 de buscas no município do ABC paulista

Divulgação/Campanha Marcelo Lima Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo de Lima Fernandes, foi afastado do cargo



Acusado de envolvimento em corrupção, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo de Lima Fernandes (Podemos), foi afastado do cargo e obrigado a usar tornozeleira eletrônica. A decisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (14) após a Polícia Federal deflagrar a Operação “Estafeta”, que mira uma organização criminosa supostamente infiltrada na gestão municipal para praticar lavagem de dinheiro e outros crimes. Um dos alvos de um mandado de prisão na Operação Estafeta é Paulo Iran Paulino Costa, identificado como o operador financeiro do esquema de propinas, que atualmente está foragido. Costa atua desde 2022 como assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL).

A investigação teve início após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie com um servidor público. Autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a operação que realiza buscas em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, também inclui medidas como o afastamento de servidores e a quebra de sigilos bancário e fiscal.

