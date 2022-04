Prefeito de São Paulo se posiciona de maneira contrária ao Carnaval de rua

Ricardo Nunes ressaltou que a Polícia Militar precisa de um prazo maior de tempo para realizar uma logística que assegure a segurança dos participantes dos eventos

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes afirmou que a realização do Carnaval de rua depende de questões de segurança



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 11, que não apoia a realização do Carnaval de rua em decorrência da falta de condições de segurança adequadas para a realização dos desfiles. Segundo o mandatário, “o momento certo [para o Carnaval de rua acontecer] é o momento onde as pessoas possam ter segurança de ir para a rua, não vai ser abril, maio, junho, julho ou qualquer mês” e ressaltou que “a definição da Prefeitura de São Paulo sobre o momento correto é o momento em que se possa gerar segurança”. O chefe do Executivo municipal alegou que seriam necessários “mais de 30 dias” para que a Polícia Militar realize a logística de segurança dos eventos de rua. “A PM nos diz que agora para abril eles não têm condição de fazer a remoção, ou melhor, a transferência das centenas e milhares de policiais do interior, como sempre acontece aqui nos grandes eventos, porque eles precisam de mais de 30 dias para organizar. Nós não conseguimos lançar o edital para poder ter patrocínio, para poder colocar as grades, tendas para médicos, ambulâncias, como sempre a gente faz”, alegou Nunes.