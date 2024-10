Prefeitura de São Paulo: Nunes aparece com 26,8%, Boulos com 26,0%, e Marçal, 24,2%, aponta Paraná Pesquisas

Os três candidatos estão tecnicamente empatados, pois a margem estimada de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais

O instituto Paraná Pesquisas divulgou na noite desta sexta-feira (4) um novo levantamento para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB) aparece com 26,8% das intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL) com 26,0% e Pablo Marçal (PRTB) com 24,2%. Os três candidatos estão tecnicamente empatados, pois a margem estimada de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

Já Tabata Amaral (PSB) tem 11,5%; Datena (PSDB), 3,5%; e Marina Helena (Novo), 1,7%. Não sabe/não respondeu é de 2,5%, enquanto nenhum/branco/nulo é de 3,5%.

Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2024. A amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP09433/2024 para o cargo de Prefeito.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores, Ricardo Nunes marcou 18,7%, Guilherme Boulos, 18,5%, e Marçal por 18,1%.

Confira abaixo o cenário para o Primeiro Turno

Ricardo Nunes (MDB): 26,8% (27,0% em 1º de outubro)

Guilherme Boulos (PSOL): 26,0% (25,0% em 1º de outubro)

Pablo Marçal (PRTB): 24,2% (22,5% em 1º de outubro)

Tabata Amaral (PSB): 11,5% (8,9% em 1º de outubro)

José Luiz Datena (PSDB): 3,5% (6,0% em 1º de outubro)

Marina Helena (Novo): 1,7% (1,7% em 1º de outubro)

Bebeto Haddad (DC): 0,2% (0,2% em 1º de outubro)

Ricardo Senese (UP): 0,1% (0,2% em 1º de outubro)

João Pimenta (PCO): 0,1% (0,1% em 1º de outubro)

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,0% (0,2% em 1º de outubro)

Não sabe/não respondeu: 2,5% (3,5% em 1º de outubro)

Nenhum/branco/nulo: 3,5% (4,6% em 1º de outubro)

Simulação de segundo turno

O instituto simulou, ainda, cenários para o segundo turno das eleições entre os candidatos mais bem posicionados. Entre Boulos x Marçal, Guilherme Boulos tem 44,6%; Pablo Marçal, 38,2%; nenhum/brancos/nulos, 12,7%; não sabem/não responderam, 4,5%.

Na simulação de Nunes x Marçal, Ricardo Nunes aparece com 53,1%, e Pablo Marçal com 28,9%; nenhum/brancos/nulos, 13,5%; não sabem/não responderam, 4,6%.

Por fim, entre Boulos x Nunes, Ricardo Nunes tem 50,6%; Guilherme Boulos, 35,3%; brancos/nulos, 9,5%; não sabem/não responderam, 4,6%.

Publicado por Carolina Ferreira