Presidente da Câmara libera deputados para trabalho remoto durante festejos de São João

Benefício, inicialmente solicitado pela bancada do Nordeste da Câmara, foi estendido para todos os membros da Casa Baixa do Congresso

Mário Agra/Câmara dos Deputados De segunda a sexta-feira, os parlamentares terão a possibilidade de participar das votações de forma remota



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu liberar todos os deputados de comparecerem fisicamente ao trabalho na próxima semana, em virtude dos festejos de São João. A medida segue o exemplo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, os parlamentares terão a possibilidade de participar das votações de forma remota, sem a necessidade de se deslocarem até Brasília. A liberação, inicialmente solicitada pela bancada do Nordeste da Câmara, foi estendida para todos os membros do plenário. Lira, aliás, estava propenso a dar o benefício apenas aos parlamentares provenientes dos Estados nordestinos, mas mudou de ideia após conversa com os líderes partidários.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o próprio Arthur Lira não permanecerá na capital federal durante esse período. Enquanto os demais deputados estão liberados para não comparecerem ao Congresso, o presidente da Câmara estará em Lisboa, participando de um seminário jurídico organizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. Outros parlamentares também devem se juntar a ele nessa viagem. Essa decisão de permitir o trabalho remoto dos deputados durante a semana dos festejos juninos já era aguardada pelos parlamentares, configurando um recesso informal.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA