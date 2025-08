Presidente da Confederação Assespro, Christian Tadeu, é designado para o Conselhão por decreto presidencial

Christian Tadeu, líder do setor de tecnologia, passa a integrar oficialmente o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o ‘Conselhão’, ao lado de outras lideranças da sociedade civil e setor produtivo

Arquivo Pessoal A nomeação integra a nova composição do colegiado



O presidente da Confederação Assespro, Christian Tadeu de Souza Santos, foi oficialmente designado membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) — conhecido como Conselhão — por meio de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4). A nomeação integra a nova composição do colegiado, que reúne representantes de diversos setores da sociedade com o objetivo de assessorar o presidente da República na formulação de políticas públicas estratégicas.

A publicação atualiza a formação do conselho, com a designação de 104 novos membros e a recondução de outros 140 conselheiros já atuantes. O objetivo é manter um caráter plural, técnico e representativo, abrangendo lideranças do setor produtivo, da academia, de movimentos sociais e da sociedade civil organizada.

Além de Christian Tadeu, foram também designados:

Fernanda Campagnucci , diretora executiva do InternetLab;

Laura Schertel , especialista em Direito Digital e Proteção de Dados;

Igor Calvet, presidente executivo da ANFAVEA.

Já entre os nomes reconduzidos, estão lideranças como:

Rodolfo Fücher (ABES);

Rosilda Prates (FUST);

Jeovani Ferreira Salomão , CEO da AYO GROUP e conselheiro da Assespro e da ABES;

Altair Vilar Guimarães (Grupo Cartão de Todos);

Antonio Ricardo Alban (CNI);

Geyze Diniz (Pacto Contra a Fome);

Maís Moreno (Manesco Advogados);

Mariana Luz Mendes (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal);

Marilene Corrêa Freitas (UFAM);

Renato Porto (Interfarma).

O Conselhão atua como órgão consultivo da Presidência da República, com reuniões periódicas e discussões sobre temas estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. A nomeação de Christian Tadeu reforça a presença do setor de tecnologia e inovação nas decisões de Estado, especialmente em um momento de intensos debates sobre transformação digital, inteligência artificial e economia 4.0.

A próxima reunião do Conselho está prevista ainda para o segundo semestre de 2025 e contará com a nova composição atuando em conjunto na construção de diretrizes de médio e longo prazo para o BRASIL.