Presidente da CPI no DF diz que não planeja incluir Ibaneis em investigação

Comissão que investiga atos de vandalismo de 8 de janeiro ouvirá, nesta quinta-feira, 16, Jorge Naime, ex-comandante de operações da PM da capital federal

Renato Alves / GDF Ministro Alexandre de Moraes autorizou volta de Ibaneis ao poder nesta quarta-feira, 15



O presidente da CPI que investiga os atos do dia 8 de janeiro em Brasília, Chico Vigilante (PT) disse à Jovem Pan News que não planejava incluir o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na investigação da Câmara Legislativa Distrital (CLDF). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou, nesta quarta-feira, 15, o afastamento do emedebista, que poderá reassumir o cargo imediatamente. “Acho que é uma questão normal essa volta. Não iria incluí-lo nas questões jurídicas até por conta conta da separação dos Poderes. Ele não pode ser convocado”, disse o deputado distrital à reportagem.

Vários nomes já foram convidados pelas comissão que investiga os atos de vandalismo na capital federal. Preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres foi convocado, mas não compareceu. No entanto, ele ainda deverá ser ouvido de forma reservada pelos membros da CPI da Câmara Legislativa. Nesta quinta-feira, 16, será ouvido o ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime, preso no âmbito da 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que atuava como chefe do departamento desde abril de 2021. Segundo Chico Vigilante, o depoimento é aguardado com muita expectativa. “Vamos ouvir amanhã o coronel Naime. Ele diz que tem muita coisa pra falar, vamos ver”, completou o presidente do colegiado. A sessão está marcada para às 10h no plenário da Câmara Distrital.