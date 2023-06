Presidente da CPMI do 8 de Janeiro critica colegiado por barrar convocação de aliados de Lula: ‘Constrangedor’

Arthur Maia classificou a postura como constrangedora e afirmou que seguirá pautando os requerimentos ‘quantas vezes for necessário’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Maia é presidente da CPMI do 8 de Janeiro



O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro, o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA) usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 14, para criticar o colegiado por barrar convocação de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar disse que a postura foi constrangedora. “Foi constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI do 8 de janeiro rejeitar requerimentos de convocação de personagens centrais nessa investigação, como é o caso do Gonçalves Dias, ex-GSI, do Saulo Moura da Cunha, ex-Abin, e do ministro da Justiça, Flávio Dino”, disse Maia.

Na sequência, o presidente da CPMI do 8 de Janeiro disse que irá se comprometer a pautas os requerimentos “quantas vezes for necessário”. “Na próxima sessão, me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessárias. Espero que possamos aprovar todos os nomes, sem distinção, para garantir que todos sejam ouvidos a fim de que se chegue na verdade”. Por fim, ele afirmou que é inaceitável apenas um lado ser ouvido. “Confio na consciência daqueles deputados que têm compromisso com a opinião pública e acredito que a gente consiga mudar essa realidade. É inaceitável ouvir apenas um lado”, finalizou.