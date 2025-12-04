Carlos Viana revela diagnóstico de tumor e anuncia cirurgia

O senador contou que foi informado do diagnóstico em março e que vem realizando tratamento com quimioterapia oral

Carlos Moura/Agência Senado 'Se Deus permitir, eu voltarei e voltarei ainda mais forte'



O senador Carlos Viana (Podemos-MG), que preside a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, tornou público que foi diagnosticado com um tumor localizado na parte externa do estômago e informou que passará por uma cirurgia no sábado (6).

Mesmo tendo recebido a indicação de cirurgia há cerca de três meses, conforme relatou nesta quinta-feira (4), Viana optou por manter o foco na condução da comissão responsável por apurar um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

“Há alguns meses eu recebi um diagnóstico de tumor localizado na parte externa do estômago. Noventa dias atrás os médicos recomendaram que eu fosse imediatamente para uma cirurgia, mas pedi a Deus que me sustentasse até hoje, até essa última sessão do ano para cumprir integralmente a missão que me foi confiada. E Deus me sustentou”, disse.

A comissão tem realizado uma série de diligências e votações. Nesta semana, foram aprovadas convocações, rejeitados alguns requerimentos e determinados levantamentos de sigilos.

“A medicina mandou eu parar. O dever e o compromisso me disseram: continue”, afirmou ainda. “Se Deus permitir, eu voltarei e voltarei ainda mais forte, porque enquanto houver um único aposentado injustiçado nesse país, eu estarei nessa luta”, prosseguiu.

O senador contou que foi informado do diagnóstico em março e que vem realizando tratamento com quimioterapia oral. Ele acrescentou que os médicos queriam que a cirurgia ocorresse ainda em setembro, o que o impediria de presidir a CPMI. “Venho fazendo acompanhamento, o câncer está bem reduzido, não avançou e não há nenhum outro órgão comprometido”, disse.