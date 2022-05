Presidente do Republicanos sinaliza apoio a Datena: ‘Quem rejeita são os bolsonaristas radicais’

Marcos Pereira realizou um aceno após o apresentador de televisão afirmar que a política poderia desistir de sua pré-candidatura

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Datena participa de evento com Republicanos e é vaiado em São Paulo



O deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 23, para sinalizar apoio à pré-campanha de José Luiz Datena (PSC) ao Senado Federal. Em uma publicação, o congressista alegou que não torcem o nariz para a empreitada do apresentador. “Lembro que fui eu quem tirou o apresentador do lado do atual governador. Quem rejeita Datena são os bolsonaristas mais radicais, não nós”, afirmou. A fala refere-se a um evento do partido realizado no início de abril onde Datena foi vaiado e chamado de “comunista” por militantes. Datena atualmente lidera a disputa no Estado de São Paulo, segundo pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data. Nela, o comunicador aparece com 29% das intenções de voto, seguido do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) com 20% e do ex-governador Márcio França (PSB) com 16%.