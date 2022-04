Presidente do União Brasil, Luciano Bivar reforça plano estadual para candidatura de Moro

Documento assinado por caciques do partido vai de encontro aos planos do ex-juiz; recentemente, o ex-ministro declarou que não desistiu de se candidatar à presidência da República

Foto: Pedro França/Agência Senado Símbolo da Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que não concorrerá ao cargo de deputado federal pelo União Brasil



O União Brasil reforçou os planos para uma eventual candidatura para Sergio Moro e, agora com a assinatura do presidente do partido, Luciano Bivar, assegurou que o futuro do ex-juiz será na “construção de um projeto político-partidário no Estado de São Paulo” e “facilitar a construção do centro democrático”. O documento, o qual a Jovem Pan teve acesso, exalta o novo quadro do União, mas vai de encontro ao pronunciamento realizado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública na tarde da última sexta-feira, 1º. Na ocasião, Moro alegou que não desistiu de disputar a presidência da República e garantiu que não irá concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A novidade, porém, é o posicionamento de Bivar no documento. ACM Neto, Secretário Geral do União e um dos três assinantes do documento junto a Antônio Eduardo de Rueda, Primeiro Vice-presidente nacional, já havia declarado que a entrada do ex-juiz no partido ocorreu sob a condição de um projeto voltado para o Estado de São Paulo. Em nota, uma ala do partido declarou que o futuro de Moro seria uma corrida a “deputado estadual, deputado federal ou, eventualmente, Senado” e que, “em caso de insistência em um projeto nacional, o partido vai impugnar a ficha de filiação”.