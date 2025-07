Presidente Lula participa da cerimônia de abertura do Fórum Empresarial do Brics; Assista

Chefes de Estado dos países do bloco participam da cúpula marcada para os dias 6 e 7

Reprodução / CanalGov Presidente Lula durante a cerimônia de abertura do Fórum



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abre neste sábado (05), no Rio de Janeiro, a programação oficial da cúpula dos BRICS com a realização do Fórum Empresarial. O evento reúne representantes do setor privado dos países-membros e antecede o encontro entre os chefes de Estado, que ocorrerá neste domingo (06) e segunda-feira (07).

Neste ano, o fórum empresarial do Brics abordará temas cruciais para o desenvolvimento econômico sustentável, com destaque para estratégias de comércio e segurança alimentar, transição energética, descarbonização, desenvolvimento de habilidades e economia digital, além de financiamento e inclusão financeira. O encontro é organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), coordenadora do Conselho Empresarial do Brics (CEBRICS) e da Women’s Business Alliance (WBA), grupos de engajamento do setor privado dos países membros, durante a presidência brasileira do bloco.